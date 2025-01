Solteira aos 48 anos, Luana Piovani fez um desabafo sobre a dificuldade que encontra atualmente para encontrar um parceiro.

Em declarações à revista Ela, da Globo, a artista afirmou: "Os homens bonitos, os interessantes, os que falam bem, os sorridentes, são todos gays. Os héteros estão velhos e acabados".

As 'farpas' não se ficaram por aqui. "O pessoal não foi para a academia [ginásio], não foi para o dermatologista e não foi para a psicanálise".

Uma vez que mora em Portugal, Luana contou que recorre a uma aplicação de encontros, o Raya: "Estou no Raya, que é pago. Em Portugal tem pouca gente, mas eu fui me comunicando com homens de outros países. Adoro esse negócio de passar dois dias na França, três dias em Milão. Se não der certo, conheci um lugar novo", completou.

Leia Também: Luana Piovani não se conforma. "Portugal é uma máquina de moer mulher"