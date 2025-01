Luana Piovani mudou de visual e o resultado final foi destacado no Instagram. A responsável pelo novo look da atriz brasileira publicou duas fotografias onde a atriz brasileira surge com o cabelo pintado.

Luana Piovani está atualmente com o cabelo em tons de cor de rosa, como pode ver na publicação abaixo.

"'Pink hair'. A nossa Luana Piovani quis mudar e nós adorámos a ideia. Resultado final. Gostaram?", pode ler-se na legenda da partilha.

Leia Também: Luana Piovani sobre homens: "Os héteros estão velhos e acabados"