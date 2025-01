Para estar ao lado da atriz brasileira, a Associação do Carnaval da Bairrada escolheu dois jovens reis, do concelho da Mealhada, autores da comédia "A Ratoeira Portuguesa": Manuel Lopes e Lourenço Ligeiro.

"Estamos todos com uma grande expectativa. Podemos esperar a continuação da qualidade e do espetáculo que foi apresentado nos últimos anos, sendo que este ano com mais garra e afinco por parte de todos os intervenientes", considerou o presidente da Associação do Carnaval da Bairrada, Victor Ferreira.

O evento, que conta com o apoio do Município da Mealhada, é, segundo o presidente da Câmara Municipal, António Jorge Franco, "uma marca forte que valoriza a Mealhada".

"É um evento que vai muito para além das fronteiras do concelho e da região. É algo que atrai, todos os anos, milhares de pessoas ao nosso concelho, que acabam por descobrir a nossa cultura, a nossa atratividade, os nossos pontos turísticos e a nossa gastronomia, através da bandeira das 4 Maravilhas", sustentou.

De acordo com António Jorge Franco, o Carnaval tem um impacto muito grande em termos sociais, "ao envolver centenas e centenas de pessoas nas escolas de samba".

"Desde crianças a seniores, todos dão uma mão para que o Carnaval seja este importante cartão-de-visita. É extraordinário aquilo que as nossas escolas de samba fazem, desde os carros alegóricos aos fatos, a música das baterias...", acrescentou.

O evento arranca a 22 de fevereiro com o Carnaval Trapalhão, estando reservado para o dia seguinte o Carnaval de Palmo & Meio, que deverá juntar cerca de 1.500 crianças das escolas e das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho da Mealhada, no distrito de Aveiro.

Os corsos carnavalescos, com a prestação das quatro escolas de samba participantes - GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e Sócios da Mangueira - e de grupos apeados, terão lugar no Domingo Gordo (02 de março) e no Dia de Carnaval (04 de março), estando igualmente previsto o Desfile Noturno na véspera (03 de março).

O percurso dos desfiles tem início junto dos CTT, passando pela rua Dr. José Cerveira Lebre (bancadas junto ao Tribunal e Jardim Municipal), depois pela rua Eduardo Alves de Matos, seguindo para a Avenida 25 de Abril (nova zona de bancadas) e terminando na Praça do Choupal.

Para a presente edição do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, a organização lançou a iniciativa "Carnaval Lixo 0: + Samba - Lixo", um projeto que "nasce da necessidade de, coletivamente, incitar os intervenientes diretos na festa a tomar atitudes mais conscientes e sustentáveis, quer socialmente, como ambientalmente".

O evento conta ainda com as Noites da Tenda, com grupos musicais e outras atrações.

Segundo a organização, o bilhete diário tem um custo de sete euros, havendo "a possibilidade de packs gerais e outras soluções economicamente vantajosas".

