Quando falamos do Carnaval do Rio, lembramo-nos de Paolla Oliveira ou de Sabrina Sato como rainhas do samba. Mas este ano há uma novidade! Flávia Alessandra, atriz brasileira de ascendência portuguesa, estreia-se como musa da Académicos do Salgueiro.

Flávia tem 50 anos, idade pouco habitual nas musas e rainhas da bateria. Mas parece que a atriz quer contrariar esse preconceito.

O grande desfile irá decorrer no Rio de Janeiro no dia 3 de março e a atriz tem publicado vários vídeos dos seus ensaios no Instagram.

Flávia Alessandra não viveu momentos fáceis o ano passado e o facto de ir participar no desfile enquanto musa é realmente "uma honra", tal como a atriz descreveu numa publicação.

Recorde-se que o marido de Flávia, o ator e apresentador Otaviano Costa, sofreu um aneurisma no verão de 2024 e teve de ser operado, enquanto o pai, Hélio Lima da Costa, de 88 anos, foi submetido a uma cirurgia ao coração e teve de colocar um pacemaker.

