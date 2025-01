Cláudia Raia marcou presença na rádio Renascença para uma entrevista com 'As Três da Manhã', apresentado pelas locutoras Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves. Na rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar...', Luana Piovani foi mencionada e não foi pelos melhores motivos.

"As atrizes brasileiras são simpáticas, ou são todas como a Luana Piovani?", questionou Ana Galvão, gerando risos.

Claudia Raia defendeu a atriz, respondendo: "Não, são simpáticas. Algumas mais, outras menos, mas não se pode ter tudo na vida. Mas o brasileiro é simpático, não é? Eu gosto da Luana. É uma pessoa polémica, sim, mas comigo é muito carinhosa".

Porém, Luana Piovani não achou tanta piada à pergunta de Ana Galvão e reagiu nas redes sociais com uma história de Instagram.

"Recebi várias mensagens atiçando-me para responder a um programa de rádio de umas tias abaixo da média, onde a dona Cláudia [Raia] estava a divulgar a maternidade...", escreveu, referindo-se às locutoras d'As Três da Manhã'.

"Vocês viram o vídeo da minha advogada? Estou ocupada com um assunto sério", acrescentou, referindo-se ao facto de ter sido novamente processada por Sari Corte Real, a mulher do ex-prefeito de Tamandaré, no Brasil. Esta alega que a atriz influenciou a opinião pública contra si, na altura em que foi acusada pela morte de um menino de cinco anos.

© Instagram

Leia Também: Luana Piovani é a rainha do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada