O 'Extremamente Desagradável' desta terça-feira, dia 28 de janeiro, foi dedicado a Gustavo Santos. Joana Marques destacou algumas das mais recentes declarações do polémico escritor, deixando Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, com quem trabalha na rádio Renascença, em choque com algumas das declarações.

Primeiramente, Joana começou por destacar a ligação de Gustavo ao partido político Chega. "Gustavo Santos assumiu-se como simpatizante do Chega, surpreendendo um total de zero pessoas", notou.

Entretanto, realçou o momento em que este compara os judeus no holocausto com as pessoas não vacinadas na pandemia.

"A malta que não tomou a vacina é o grupo de pessoas mais discriminado da história da humanidade. E os judeus que foram para a câmara de gás? Os judeus não tinham a família contra eles. Este tipo de pessoas tinha a família contra eles", afirmou Gustavo.

A tais afirmações, Joana Marques reagiu recorrendo à ironia: "Não me venham falar em judeus… Podiam estar ali alegremente, nas câmaras de gás, todos juntos em família, num alegre convívio, enquanto que alguns antivacinas tiveram de passar o Natal sozinhos num T3 em Alverca. Querem comparar o sofrimento de uns e de outros? Sejam sérios, pelo amor de Deus. Preferiam ser fuzilados juntamente com toda a vossa família, tudo na galhofa? Ou passarem o Natal sozinhos porque a vossa tia Lurdes queria-vos obrigar a fazer uma zaragatoa ou o tio António já não vos pode ouvir falar sobre as vacinas?".

Veja a rubrica completa:

