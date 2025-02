No dia 14 de janeiro, Manuel Luís Goucha recebeu como convidada a mestre espiritual Teresa Stichaner. No episódio, a mesma 'analisou' a vida passada do apresentador, momento que agora foi assunto no programa 'Extremamente Desagradável' de Joana Marques.

"Goucha era gay no Século XVI?" foi o título escolhido para o episódio lançado esta sexta-feira, 31 de janeiro.

O comportamento de Teresa foi o mais comentado por Joana Marques, uma vez que a mestre se mostrou bastante confiante do seu trabalho.

Além disso, quando, alegadamente, começou 'a ver' a vida passada de Manuel Luís Goucha, chegou à conclusão de que este terá sido "um trovador no século XVI" e que "o pai não aprovava", referindo-se, assim, à homossexualidade do apresentador.

Como é habitual, o programa levou os ouvintes às lágrimas de tanto rir e os comentários assim o provam.

"As meninas fazem-me passar vergonha nos transportes... Isto hoje foi de ir às lágrimas", escreveu uma internauta. Morri de riso. 'Pelas roupas, parece. Ou estou em Córdoba, em 1560, ou numa feira medieval em Óbidos', escreveu outra repetindo uma das frases hilariantes de Joana Marques.

Ora assista ao episódio.

