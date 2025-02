A edição de hoje, dia 5, do 'Extremamente Desagradável' foi dedicada - uma vez mais - a Cristina Ferreira. Continuando a analisar a entrevista que a apresentadora deu à CNN Portugal, Joana Marques explorou a relação da comunicadora com... o feminismo.

"Nas escolas?", questiona depois de Cristina ter realçado a necessidade de se falar sobre sexo. "Imaginem que o vosso filho chegava a casa e vocês perguntavam: 'então Pedro, o que deste na escola? Ainda estão a ver Sá de Miranda? Não, não, estamos a ver Sá de Leão'", atira.

"Cristina considera um mau serviço que alguém atrapalhe o serviço que ela está a prestar às cidadãs portuguesas ao nível da manutenção do Pipy", notou, depois de mostrar a apresentadora indignada com as críticas que lhe foram dirigidas após o lançamento da bruma íntima.

