Ainda sobre a nova aposta de Cristina Ferreira, que acaba de lançar uma bruma íntima com o nome Pipy, Ana Galvão fez uma publicação nas redes sociais em que se destaca o seu humor.

A animadora das manhãs da Renascença publicou três fotografias em que aparece com Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, com quem faz o 'As Três da Manhã', e brincou: "Os três pipys da manhã".

As imagens foram publicadas depois do 'Extremamente Desagradável' sobre a nova aposta da apresentadora da TVI, Pipy.

Leia Também: O hilariante episódio do 'Extremamente' sobre o Pipy de Cristina Ferreira