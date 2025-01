Cristina Ferreira reagiu com humor ao recente episódio de 'Extremamente Desagradável' sobre o seu novo produto íntimo, o famoso Pipy.

A apresentadora partilhou parte do episódio nas redes sociais e comentou com um emoji a chorar a rir, o que não sabíamos é que existiu uma troca de mensagens com Joana Marques a este respeito.

"A Joana mandou-me mensagem a dizer que já há muito tempo que não se divertia tanto", contou a comunicadora através de um direto feito esta quarta-feira, 22 de janeiro, na rede social Instagram.

"Nós estamos cá é para sorrir e aplaudir o humor, que é tão refrescante como Pipy", brincou ainda Cristina Ferreira, dando conta de que toda a sua equipa gostou bastante da sátira feita no programa da rádio Renascença.

