Joana Marques brincou com Ágata no 'Extremamente Desagradável', da Renascença, e Élvio Santiago não achou piada nenhuma. Até porque o cantor também acaba por ser falado no referido episódio.

"Três pessoas extremamente desagradáveis e sem conteúdo. Pessoas sem berço! Enquanto este tipo de brincadeiras for permitido, o ser humano continuará a destilar ódio. Parvoíce", escreveu o artista numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, falando do episódio da rubrica de Joana Marques com Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão.

© Instagram

