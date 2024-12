Luana Piovani não esconde a sua ira para com a justiça portuguesa. A atriz vive em Portugal desde 2019, foi processada pelo ex-marido, Pedro Scooby, e não se conforma com o facto de ter perdido o caso.

Apesar de estar proibida de dizer o nome do anterior parceiro na Internet e de não poder falar publicamente sobre assuntos relacionados com o mesmo, a opinião de Piovani continua bastante clara.

Prova disso foi a entrevista que deu no domingo, 8 de dezembro, a Carolina Ferraz, no programa 'Domingo Espetacular', da Record.

Relembre-se que Luana Piovani foi processada por, de acordo com Pedro Scooby, falar publicamente e nas redes sociais sobre os problemas familiares que o ex-casal vivia, inclusive os que incluíam os filhos de ambos - Dom, Bem e Liz.

Por sua vez, a atriz afirmou que apenas expunha as situações, porque desta forma conseguia uma solução. Como exemplo, referiu a vez em que contou aos seus seguidores de Instagram que o ex-marido não pagava a pensão de alimentos completa e que, após essa 'denúncia, Scooby passou a fazê-lo.

Consequentemente, Pedro Scooby decidiu dar início a este processo em tribunal, apesar de o ex-casal ter regulado a guarda das crianças no Brasil. Luana Piovani ainda alegou ter sofrido violência doméstica às mãos do ex-companheiro, mas de nada adiantou, pois acabou por perder o caso em tribunal.

Posto isto, no programa 'Domingo Espetacular', a atriz não falou da melhor forma da justiça portuguesa. Além de criticar as leis do país relativamente às mulheres, garantiu que "a mentalidade dos portugueses em relação a este tema é muito diferente da do Brasil".

"Portugal é uma máquina de moer mulher, Carol. Lá, se uma mulher sofre agressão, é ela e a criança que saem da casa. O agressor fica na casa", rematou.

Ainda assim, Piovani revelou que a relação com Pedro Scooby melhorou. "Nós temos questões judiciais ainda a acontecer, mas estamos a viver isso de uma maneira mais tranquila", afirmou.

Recorde-se que Luana Piovani e Pedro Scooby casaram-se em 2013 e separaram-se em 2019. Os dois têm três filhos. O mais velho, Dom, mora com o pai no Brasil.