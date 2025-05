Luana Piovani esteve esta manhã no programa 'Bom Dia Alegria' do V+ TVI e, em conversa com Zé Lopes e Merche Romero, recordou a vida no Brasil.

A atriz veio para Portugal em 2019 com os filhos Dom, de 12 anos (que entretanto voltou para o Brasil para morar com o pai, Pedro Scooby), e os gémeos Bem e Liz, de nove anos.

"Vim procurar paz para criar os meus filhos [...] No Brasil morávamos num condomínio fechado, tínhamos um carro blindado [...] Por ser priveligiada tive a oportunidade de fugir mas é uma realidade dos meus conterrâneos e que muito me aflige", garantiu a atriz.

Veja aqui a entrevista.

