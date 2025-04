Luana do Bem será a grande protagonista do programa 'Alta Definição' deste sábado, dia 26. Numa conversa com Daniel Oliveira, a comediante abriu o coração para falar sobre a mãe e uma doença que influenciou a sua convivência.

"A minha mãe teve uma doença e não formava novas memórias. Como não formava novas memórias, muitas vezes a minha mãe achava que a minha irmã era eu e faltava-lhe uma filha. Passou por muitas fases, foi um processo muito longo, 14 anos", realçou.

Veja o momento de seguida:

