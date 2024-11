Luana Piovani está a viver a vida de solteira. A atriz partilhou no Instagram que foi sair à noite com amigas e que se divertiu muito. "Só queria dizer que ontem foi 'strike'. Lembro-me pouco, mas sei que me diverti demais, fiz muita gente feliz", afirmou.

No mesmo vídeo, a atriz continuou a relatar a diversão. "Fiz tudo o que um homem faz. Eu sou um homem de saia e adoro isso. Tudo o que os homens fazem, eu também faço", disse Luana.

A atriz, que mora em Portugal há cinco anos, contou ainda: "Imagina como eu estou hoje depois de tudo o que fiz ontem? Foi bom demais. Vou só dar um 'spoiler': Fui sair de Uber, quando eu cheguei a casa, em vez de trazer a bolsa, peguei no tapete", brincou.

Luana Piovani está solteira desde julho desde ano, altura em que terminou a relação com Lucas Bittencourt.

Leia Também: Luana Piovani revela motivo do fim do casamento