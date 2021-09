Logo após a apresentação da nova temporada da SIC, esta segunda-feira, 20 de setembro, Ljubomir Stanisic conversou com os jornalistas sobre a estreia da nova temporada do ‘Hell's Kitchen’.

Sem saber a data do início do programa, o famoso chef apenas garantiu que a segunda temporada do formato “está espetacular”.

“Nem imaginam o que aí vem, com muita novidade, e tenho muita sorte porque a SIC alinhou em todas as minhas loucuras e novas sugestões para a segunda temporada. Os concorrentes são espetaculares, acho que vai haver muita emoção por todo o lado, de choro, gritos, sorrisos e de coisas boas”, adiantou. “Acho que a segunda temporada é para arrasar, mesmo”, concluiu.

De recordar que esta aposta do canal junta-se ao regresso de outros programas à estação, como 'A Máscara' e o 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'.

