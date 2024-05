O nome do socialite tem sido muito citado, especialmente nestes últimos dias, depois de ter sido acusado de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein. Hoje é o Tema da Semana do Fama ao Minuto.

Foi no início de maio que se ficou a saber de uma queixa contra José Castelo Branco apresentada ao Ministério Público e que o caso está a ser investigado.

No meio de todas as informações sobre a detenção e acusação contra José Castelo Branco, noticiaram que o estado de saúde de Betty tinha piorado e, por isso, foi transferida para os cuidados intensivos do Hospital CUF Tejo na quarta-feira, dia 8 de maio.

