José Castelo Branco e Betty Grafstein são presença assídua na televisão portuguesa desde há muitos anos. Também por isso não foi difícil que vários vídeos antigos de ambos se tenham tornado virais nas redes sociais, muito por conta do caso de violência doméstica que tem dominado a atualidade noticiosa nacional.

No TikTok, a rede social da moda, há uma página que se tem dedicado a recuperar registos com vários anos de José e Betty. A conta mbbvisao, através do site RTP Arquivos, trouxe de novo à tona declarações feitas por José Castelo Branco no programa 'Emoções Fortes', conduzido por Luísa Castel-Branco, em 2001.

Neste formato, o socialite contou onde conheceu Betty e recordou o primeiro encontro de ambos. "Conheci-a na minha galeria. Dava um jantar e a Betty veio com uma amiga", começou por dizer, acrescentando: "Cumprimentei-a mas não aconteceu nada, nem sequer ficámos amigos. Passados uns meses, estou num jantar em casa de amigos e a Betty estava lá. Quando a convido para ir a uma exposição e lhe dou um cartão, ela vira-se para mim e diz que sabia qual era a morada porque já lá tinha estado. Eu fiquei envergonhadíssimo porque nem sabia que ela já lá tinha estado".

"A Betty é uma mulher mais velha, mas é uma mulher lindíssima. É a mulher que consegue preencher todos os requisitos que eu espero de uma mulher. Acho que a relação que tenho com a Betty é perfeita", sublinhou o negociador de arte, que também disse que os dois estavam casados há seis anos.

Também por esta página foi partilhado um vídeo que mostra Betty Grafstein na casa que a designer de joias comprou em Sintra e que agora está arrendada a Pedro Pico. As imagens, que terão sido gravadas em 1996, mostram Betty numa festa onde também participou o atual marido.

"Vivo em Sintra há vinte e cinco anos. Passo seis meses aqui e seis meses em Nova Iorque. É o melhor dos dois mundos, tenho uma vida maravilhosa", explicou Betty, que na conversa disse ainda que levaria José Castelo Branco consigo para os EUA "como sócio em negócios" para que os dois trabalhassem juntos". "Penso que vou aprender muito, vou tentar aprender o máximo", acrescentou o socialite.