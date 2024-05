A casa senhorial que Betty Grafstein comprou em São Pedro de Sintra, no ano de 1972, é hoje uma casa de arrendamento local que é explorada por Pedro Pico, o homem que surge a ser agredido por José Castelo Branco no vídeo que se tornou viral nos últimos dias.

Pedro arrendou a casa a Betty e assinou um contrato de 10 anos, no qual lhe foi permitido tornar a mansão num alojamento local. O transformista iniciou assim a Sintra Wow, a empresa que explora a casa comprada pela designer de joias e na qual Pedro diz ter feito obras de valores avultados.

Pedro mora agora neste 'palacete' que se encontra dividido em três espaços distintos. O primeiro é a casa principal, que tem a maior área, havendo também uma capela e uma casa mais pequena. A verdade é que qualquer pessoa também poderá dormir nestes espaços, bastando apenas reservar um dos quartos através do site da Sintra Wow. Ao contrário do que possa pensar, os preços são muito acessíveis e há opções para todas as carteiras.

O Fama ao Minuto tentou perceber quanto custaria passar a noite na casa de Betty Grafstein e desde logo apurou que apenas é possível reservar o quarto principal da casa com a maior área a partir do dia 20 de julho, dado que até lá não há qualquer data disponível.

O Luxuoso Quarto Duplo Presidencial, como foi intitulado, é descrito no site como "o quarto privado das mega-estrelas José Castelo Branco e Betty Grafstein durante mais de 20 anos". "A cama gigante redonda única, com lareira de cobre, e a banheira mágica com vista para as montanhas podem agora ser suas", lê-se ainda na caracterização do espaço.

Tentando reservar o quarto é possível verificar que a marcação, caso fosse feita para o primeiro dia disponível, 20 de julho, custaria 210 euros. No entanto, é aqui que entra um dos dados mais curiosos.

Pedro Pico criou um código de desconto para os clientes que queiram fazer a reserva. Para obter 50% de desconto, o utilizador precisará apenas de inserir o código JCB, as iniciais de... José Castelo Branco.

Assim sendo, e dado que o desconto em causa só pode ser aplicado quando a reserva é, no mínimo, de duas noites, dormir na suíte que um dia já foi o quarto de José e Betty custará 112,50 euros por noite: 80 euros da reserva do quarto, valor ao qual acrescentem 22,50 euros de taxa de limpeza, seis euros de taxa turística e quatro euros de taxa municipal turística.

O Luxuoso Quarto Duplo Presidencial divide-se, como o próprio nome indica, em dois espaços separados e pode ser ocupado por seis hóspedes no total.

Imagens disponibilizadas no site Sintra Wow que mostram os dois espaços distintos do Luxuoso Quarto Duplo Presidencial© Sintra Wow

Caso pretenda uma opção um pouco mais barata, pode sempre reservar o Ninho dos Namorados Inteligente, um quarto com um computador e uma consola de jogos que, com o desconto JCB já aplicado e para a presença de dois hóspedes, ficaria a 51,50 euros por noite.

Assim é o quarto Ninho dos Namorados Inteligente© Sintra Wow

A casa principal tem ainda mais dois quartos para reservas. O Aconchego do Pátio fica a 42 euros por noite, enquanto o Sonhos de Montanha com uma Cama Gigantesca custa 76 euros/noite.

À esquerda, o Aconchego do Pátio. À direita, o Sonhos de Montanha com uma Cama Gigantesca© Sintra Wow

Para se juntar com amigos ou para ficar com o 'palacete' quase só para si e para quem consigo trouxer, também poderá reservar a casa com os seus vários quartos. Essa possibilidade só tem disponibilidade a partir do dia 22 de agosto e por duas noites, para dois hóspedes, custaria 3.223 euros, ou seja, 1.611,50 por noite.

A Sintra Wow situa-se na Rua Bernardim Ribeiro, a cerca de 10 minutos a pé do Palácio de Sintra, ou seja, numa localização muito privilegiada para quem quer conhecer a vila.

A polémica que 'assombra' a casa

O arrendamento em causa tem estado envolto numa grande polémica sem fim. José Castelo Branco, que em junho do ano passado falou em direto para o programa 'TVI Extra' sobre o tema, explicou os motivos que o levam a assegurar que o contrato firmado não tem validade. "Fizemos dois contratos: um para a pessoa [Pedro Pico] estar lá em casa para fazer um alojamento local e, em simultâneo, eu iria todos os meses a Portugal fazer espetáculos. Claro que nunca aconteceu nada", sublinhou, na altura, vincando que "a casa não está arrendada" porque os contratos "não foram ratificados", ou seja, validados.

"Tentei, pela amizade que essa pessoa tinha por mim e eu por ela, fechar os olhos e tentar, ao máximo, chegar a bom porto. Mas, pelos vistos, esta pessoa é completamente complicada", acrescentou José Castelo Branco. O socialite referiu ainda que Pedro Pico "mudou a fechadura" da casa "sem autorização", além de ter "pintado paredes". "A pessoa fez como queria", rematou.

Pedro Pico, momentos depois, também entrou em direto no mesmo programa e explicou a sua versão dos factos: "Em 2021, o Zé estava com vários problemas financeiros - que ainda tem - e pediu-me se eu queria arrendar-lhe a casa, porque ele já vivia em Nova Iorque há algum tempo e não tinha ninguém lá a viver e era uma grande despesa, porque a casa tem três hipotecas, eles devem mais ou menos 350 mil euros ao banco. Eu disse-lhe: 'não posso fazer nada com a casa mas, se me deres um contrato em que possa fazer alojamento local, eu faço alojamento local e faço um contrato contigo'. Esse contrato foi feito, foi assinado num escritório de advogados em Lisboa e é um contrato de longa duração, que nos dá o direito de fazer alojamento local, bem como aulas de culinária e jantares temáticos".

Pedro Pico admitiu ainda que pagou a renda estabelecida no contrato entre julho de 2021 e abril de 2023, mas depois de ter pedido por diversas vezes, através de carta registada, que fossem emitidos os recibos que nunca recebeu, deixou de cumprir a sua parte. "Os advogados aconselharam-nos a pararmos de pagar a renda e para pedirmos os recibos de renda. Agora, estamos à espera dos recibos de renda", concluiu o transformista.

Na galeria deixamos-lhe várias imagens que mostram a decoração dos quartos e da casa de Betty Grafstein que foi arrendada por Pedro Pico.