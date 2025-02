José Castelo Branco voltou a destacar a ex-mulher, Betty Grafstein, na sua página de Instagram, este sábado, dia 22 de fevereiro.

O socialite publicou um vídeo que reúne imagens de vários momentos que viveu com a antiga companheira.

"Saudades do nosso aniversário. Sempre no meu coração", disse junto do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

