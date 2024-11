Depois de José Castelo Branco ter sido acusado pelo Ministério Público "pela prática de um crime de violência doméstica” contra Betty Grafstein, sua mulher, o socialite reagiu nas redes sociais.

Na madrugada desta terça-feira, 26 de novembro, José partilhou um vídeo do programa 'V+ Fama' onde estava a ser comentada essa notícia. António Leal e Silva dava a sua opinião sobre o assunto, referindo que este é um assunto que tem que ser tratado pela justiça.

Na legenda da partilha, o marchand d'art escreveu em inglês: "I will survive! God is my witness. Be blessed. Love" [em português, "Eu vou sobreviver. Deus é minha testemunha. Sejam abençoados. Amor"].

José enfrenta uma acusação do Ministério Público que refere, no despacho conhecido na passada segunda-feira, dia 25 de novembro: "desde o início do casamento, o arguido agredia física e verbalmente a vítima."

O Ministério Público referiu ainda que Castelo Branco: "atuou com o propósito concretizado de maltratar a vítima, de 95 anos, molestando-a no seu corpo e saúde psíquica, injuriando-a e atemorizando-a, bem sabendo que era a sua mulher e estando ciente da idade desta."

