Mesmo estando acusado de violência doméstica e a atravessar uma fase complexa na sua vida, José Castelo Branco não quis deixar de celebrar o seu aniversário.

O socialite celebrou a sua 62.ª volta ao sol "de uma forma muito especial", como o mesmo descreveu nas redes sociais.

"Ontem, celebrei o meu aniversário de uma forma muito especial: assistindo a uma missa nos Silenciosos Operários da Cruz, em Fátima. Tive a oportunidade de estar rodeado por pessoas incríveis, cuja força, resiliência e alegria me tocaram profundamente", começou por escrever Castelo Branco na legenda.

"Foi um dia de partilha, reflexão e gratidão, onde senti verdadeiramente o amor e a fé que nos unem. Um aniversário diferente, mas cheio de significado e emoção. Mwuah!", concluiu.

Além disso, esta segunda-feira, dia 9, o socialite português mostrou que também passou o seu dia com o filho, Guilherme Castelo Branco, a nora, Elsa Abreu, e a neta, Constança.

José Castelo Branco partilhou duas fotografias ao lado da família e escreveu: "Um aniversário recheado de amor junto daqueles que mais amo".

Clique na galeria e veja as imagens do dia de aniversário do socialite.

Recorde-se que José Castelo Branco é acusado de violência doméstica por parte do Ministério Público, que considera que este "atuou com o propósito concretizado de maltratar a vítima [Betty Grafstein], de 95 anos, molestando-a no seu corpo e saúde psíquica, injuriando-a e atemorizando-a, bem sabendo que era a sua mulher e estando ciente da idade desta".

