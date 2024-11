José Castelo Branco nunca escondeu que é um homem de fé.

Depois de na passada segunda-feira, dia 25 de novembro, ter sido acusado pelo Ministério Público de violência doméstica contra Betty Grafstein, o marchand d'art tem partilhado publicações a mostrar que é na fé que encontra refúgio.

Esta terça-feira, dia 26 de novembro, José publicou a 'Oração da Batalha'.

"Pai eterno me dê força. [...] Nossa Senhora me ajude a esta batalha vencer. [...] Eu hei de vencer", pode ler-se na partilha.

José Castelo Branco enfrenta uma acusação do Ministério Público, que refere que o marchand d'art "atuou com o propósito concretizado de maltratar a vítima, de 95 anos, molestando-a no seu corpo e saúde psíquica, injuriando-a e atemorizando-a, bem sabendo que era a sua mulher e estando ciente da idade desta."

Leia Também: "Mais descansada". Advogado revela reação de Betty Grafstein a acusação