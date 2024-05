Betty Grafstein esteve internada no Hospital CUF Cascais desde o passado dia 20 de abril e foi hoje, dia 8 de maio, transferida para o Hospital CUF Tejo, em Lisboa. Isto porque teve de ser transferida para a unidade de cuidados intensivos - que não existe na unidade hospitalar onde estava internada.

A decisão foi tomada devido ao agravamento do estado de saúde da mulher de José Castelo Branco, como avança a CNN Portugal.

"O quadro é delicado, é crítico. E é isto que justifica esta transferência para o hospital", acrescentou a jornalista Conceição Queiroz.

Betty Grafstein deu entrada no Hospital CUF Cascais no passado mês de abril com lesões no corpo e uma fratura do fémur. A mulher de José Castelo Branco, recorde-se, foi ainda diagnosticada com uma embolia pulmonar.

"Depois temos a questão dos parâmetros vitais que estão também eles muito fragilizados. É todo um quadro que justificava que ela saísse [para o o Hospital CUF Tejo]. E tudo isto numa altura em que se aguarda pela chegada do filho de Betty, [...] pode chegar a qualquer momento a Portugal", acrescentou Conceição Queiroz, detalhando que a "intenção é levar a mãe para os EUA".

José Castelo Branco foi detido na terça-feira, dia 7 de maio, para primeiro interrogatório judicial depois de ter sido acusado de violência doméstica contra a mulher, Betty. O socialite nega as acusações e foi hoje ao Tribunal de Sintra para ser ouvido.

[Notícia atualizada às 13h50]

