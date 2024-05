José Castelo Branco está a ser acusado de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, e foi detido na terça-feira, dia 7, para primeiro interrogatório. No entanto, por causa da greve na Justiça, o interrogatório foi adiado e só foi ouvido pelo juiz na quarta-feira.

Logo após ser libertado com medidas de coação, Castelo Branco disponibilizou-se para entrevistas. Aliás, esta quinta-feira esteve no 'Dois às 10', da TVI, e depois na CNN Portugal. E foram as palavras do socialite após ser detido que Joana Marques destacou no 'Extremamente Desagradável' desta sexta-feira.

A humorista tem estado a acompanhar este caso polémico e não deixou passar em branco as entrevistas de José Castelo Branco.