Atualmente no México, para onde partiu numa viagem a solo, Helena Isabel Patrício tem vindo a partilhar esta aventura com os seguidores da sua página de Instagram. A comentadora da TVI respondeu igualmente a questões que lhe foram colocadas sobre o assunto, sendo que houve uma em particular que se destacou: "Foste esquecer o teu 'ex' na viagem?".

"Esta foi a questão mais estúpida de sempre", começou por atirar Helena.

"Uma relação termina, mas o amor não tem que terminar. Pelo menos de imediato... até porque me parece que uma separação passa por vários 'estágios'. É todo um processo que pode durar algum tempo, dependendo das razões que levaram a terminar ou da ligação emocional que criaste com a pessoa com quem viveste uma história de amor", explica.

"Alguém esquece uma relação em 10 dias? (período de férias). Eu vim viajar para fugir à minha rotina, para descansar e conhecer um bocadinho mais deste país incrível", completa.



© Instagram - Helena Isabel Patrício

Esta quarta-feira, 30 de agosto, Helena não ganhou para o susto depois de ter sofrido um acidente de carro. Helena Isabel Patrício sofre acidente de carro em férias no México