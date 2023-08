De férias no México, Helena Isabel Patrício "não ganhou para o susto" depois de sofrer um acidente de carro. Logo após o sucedido, a comentadora da TVI partilhou um vídeo nas stories da sua página de Instagram a garantir que estava bem.

"Estou a salvo, com algumas mazelas. Acabei de ter um acidente em pleno México, mas estou viva, é o que interessa", afirma na gravação que poderá ver na galeria.

"Apanhei o maior susto da minha vida. Segui viagem com outro táxi, mas não deixei de ficar com medo de fazer os tours dos próximos dias. Estou dorida, mas creio que me consiga manter até chegar a Portugal", esclareceu numa outra partilha.



© Instagram - Helena Isabel Patrício

Leia Também: Helena Isabel Patrício mostra-se nua e reage a comentário. "Eu posso"