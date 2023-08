A publicar no Instagram algumas imagens das férias no México, Helena Isabel Patrício surpreendeu os seguidores com uma fotografia onde se mostra sem roupa.

A partilha não passou despercebida e houve um seguidor que questionou: "O que a leva a exibir-se assim, nas redes sociais? Porque o faz? Não estou a julgar, só queria entender".

Palavras que Helena Isabel Patrício não deixou sem resposta. "Usufruir da liberdade que a vida me dá para poder ser eu! Ser eu onde quero, com quem quero e quando quero! Porque eu posso! Pode quem se permite", disse.

