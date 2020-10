Kim Kardashian não queria deixar passar o 40.º aniversário sem celebrá-lo em grande com os amigos e a família. Estando o mundo ainda a travar a luta contra a pandemia da Covid-19, a celebridade preferiu ter mais gastos e conseguir na mesma comemorar este dia especial com os seus.

Como foi destacado ao longo da semana, Kim viajou com um grupo de entes queridos para uma ilha privada, num jato particular. Mas antes, todos os convidados e a própria aniversariante foram várias vezes testados à Covid-19, e cumpriram um período de isolamento para que a festa fosse realizada com a máxima segurança.

Um momento único que foi partilhado no Instagram, onde foram publicadas várias imagens. Celebração que destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana.

De referir que as comemorações do aniversário de Kim deram muito que falar, tendo sido muito criticada nas redes sociais e levou a que fosse também a inspiração para muito memes virais.

De facto Kim não olhou aos gastos para poder celebrar esta data como idealizou, tendo gasto um milhão de dólares na viagem do grupo num jato particular com 88 lugares. Todos viajaram para o luxuoso resort The Brando e desfrutaram de cinco dias de festa. De destacar ainda que a ilha onde estiveram hospedados tem 35 casas, todas com piscina privada e no valor de até cerca de 20 mil dólares por noite.

Em destaque esteve também uma fotografia onde os internautas acusam a celebridade de ter recorrido ao Photoshop. "Onde está o teu braço direito?", questionou um seguidor.

Entretanto, Khloé Kardashian comentou toda a polémica sobre a festa de anos de Kim na ilha privada.

Entre os convidados, destaca-se, esteve o amigo especial de Kendall Jenner, que foi convidado pela própria modelo para marcar presença na festa de anos da irmã.

As novidades em relação ao aniversário da celebridade não ficam por aqui. Entre os muitos presentes que recebeu, como o 'exército' de flores, o mais especial veio por parte do marido, Kanye West. O rapper presenteou a companheira com um holograma do falecido pai. Prenda que também deu muito que falar nas redes sociais.

