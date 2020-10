Alguns fãs estão a acusar Kim Kardashian de ter modificado uma fotografia através do famoso programa de edição Photoshop. A imagem é referente às celebrações do 40º aniversário da celebridade, numa viagem que esta fez com amigos e familiares para uma ilha privada.

"Onde está o teu braço direito?", questionou um seguidor, seguindo-se de tantos outros.

No entanto, poderá haver uma justificação para esta falta: o braço da socialite deverá estar 'escondido' atrás do corpo da irmã, Khloé Kardashian.

Veja a imagem na galeria e tire as suas próprias conclusões...

