Kim Kardashian completou 40 anos de vida no passado dia 21 de outubro. A data era importante para a socialite, que não deixou que a pandemia de Covid-19 lhe viesse estragar os planos de uma festa inesquecível.

Kim conseguiu 'fugir' para uma ilha deserta com as pessoas que lhe são mais queridas, depois de todos terem ficado em quarentena e terem sido testados à Covid-19.

Nas redes sociais, a esposa de Kanye West partilhou com os seguidores imagens e alguns desabafos sobre a sua incrível festa de aniversário e, uma vez mais, acabou por gerar polémica.

Numa altura em que as desigualdades sociais se acentuam cada vez mais e são muitos os que sofrem as consequências económicas e sociais provocadas pela Covid-19, nomeadamente por não terem como organizar uma festa de aniversário ou até por não poderem fazê-lo devido às medidas de distanciamento exigidas, as palavras de Kim não foram bem interpretadas e esta acabou acusada de "falta de humildade" nas redes sociais.

“Nós dançámos, andámos de bicicleta, nadámos perto de baleias, andámos de caiaque, vimos um filme na praia e muito mais”, podia ler-se numa das suas publicações. "Percebo que, para a maioria das pessoas, isto é algo que está muito fora de alcance agora, então, em momentos como este, humildemente relembro-me de quão privilegiada a minha vida é", apontou ainda, despertando as primeiras críticas.

A legenda que se seguiu provocou uma verdadeira revolta na Internet, dando origem aos mais diversos memes: "Depois de duas semanas onde pedi que ficassem em quarentena, surpreendi o meu círculo de amigos mais íntimos com uma viagem a uma ilha privada onde poderíamos fazer coisas que eram normais durante um momento".

Os fãs replicaram no Twitter as palavras de Kim, mas usando fotografias diferentes. As imagens que se seguem são hilariantes, mas surgem em jeito de crítica:

