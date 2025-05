Kim Kardashian usou um look vistoso enquanto jantava no Le Voltiare, em Paris, depois de ter estado em tribunal, na terça-feira, dia 13 de maio.

A celebridade, de 44 anos, aproveitou para relaxar na companhia da mãe, Kris Jenner, depois de ter estado na audiência.

Kim Kardashian estava com um vestido em tons de castanho com detalhes transparentes. O visual ficou completo com um casaco de pelo e sapatos de salto alto a combinar.

De recordo com o Daily Mail, Kim Kardashian terá perdoado o homem suspeito de planear o roubo das suas joias, avaliadas em 10 milhões de dólares, em Paris. A celebridade aceitou o pedido de desculpas por escrito de Aomar Aït Khedache, que disse lamentar a dor que causou à socialite e aos entes queridos da mesma.

