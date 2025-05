Kim Kardashian tem estado em destaque não só por estar em Paris por causa da ida ao tribunal, onde testemunhou sobre o assaltado de que foi vítima em 2016, mas também pelas escolhas dos looks.

Depois de ter usado um visual vistoso num jantar com a mãe após a ida ao tribunal, a celebridade voltou a ficar no centro das atenções. Mas desta vez com uma escolha mais 'arrojada'.

Esta quarta-feira, dia 14 de maio, a estrela de 'The Kardashians', de 44 anos, foi fotografada numa saída na capital francesa para almoçar com a mãe, Kris Jenner, de 69, e exibiu um longo vestido claro com um cinto castanho a definir a cintura, e com pelo junto aos ombros e na zona dos pés. O look ficou completo com uma blusa de renda que tinha por baixo e um boné azul.

Veja as imagens que estão disponíveis na galeria.

Leia Também: Kim Kardashian em lágrimas em tribunal ao lembrar assalto em Paris