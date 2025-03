Kim Kardashian vai depor no julgamento do processo que ainda decorre após ter sido assaltada em Paris em 2016, relata o TMZ.

Sabe-se que a celebridade vai a marcar presença no julgamento em maio, onde será testemunha em tribunal.

Recorde-se que corria o ano de 2016 quando a celebridade foi alvo de um assalto, tendo-lhe sido roubado joias do apartamento onde estava hospedada durante a Paris Fashion Week. Kim Kardashian terá sido amarrada e amordaça enquanto os assaltantes invadiram o apartamento, armados, e levaram cerca de 10 milhões de dólares em joias, incluindo um anel que estava avaliado em quatro milhões.

O caso esteve a ser investigado durante cinco anos antes de ter sido ordenado o início do julgamento, que vai começar em maio, quase uma década após o assalto.

O TMZ relata ainda que Kim Kardashian já falou com um juiz para relatar a sua versão dos acontecimentos, mas agora terá a oportunidade de partilhar as mesmas informações com o júri. Ao todo, serão julgadas 12 pessoas.

