Kim Kardashian partilhou pormenores dos festejos do seu 40º aniversário. A socialite explicou que conseguiu 'fugir' para uma ilha com as pessoas que lhe são mais queridas, depois de todos os cuidados exigidos pela atual pandemia.

"40 e sinto-me abençoada. Não há um único dia que tome por garantido, especialmente durante estes tempos onde todos fomos relembrados das coisas que realmente importam. Para o meu aniversário deste ano, não poderia pensar numa melhor maneira de o passar do que com as pessoas que me ajudaram a ser a mulher que sou hoje. Antes da Covid, acho que nenhum de nós apreciou de facto o simples luxo de se poder viajar e estar com a família e os amigos num lugar seguro", afirma numa publicação do seu Instagram.

"Depois de duas semanas onde pedi que ficassem em quarentena, surpreendi o meu círculo de amigos mais íntimos com uma viagem a uma ilha privada onde poderíamos fazer coisas que eram normais durante um momento", nota.

"Dançamos, andamos de bicicleta, nadamos com baleias, andamos de caiaque, vimos um filme na praia e muito mais. Percebi que, para a maior parte das pessoas, isto é algo muito distante agora, por isso, em momentos como este, humildemente relembro-me de quão privilegiada a minha vida é", completou.

