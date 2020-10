Kim Kardashian continua de 'boca aberta' com a festa de aniversário "mais épica" que as irmãs e a mãe lhe prepararam. Uma surpresa que a celebridade fez questão de mostrar aos fãs, através do Instagram. "Foi tão especial", começou por destacar, de coração cheio de amor e carinho.

Uma comemoração destacada pelo E!, para que os seguidores do clã mais famoso do mundo possam ver os bastidores deste momento único, como Kim referiu na legenda das imagens que publicou na rede social, esta sexta-feira.

Recorde-se que Kim completou 40 anos na quarta-feira, dia 21 de outubro. Fotos que pode ver na galeria.

"Vocês sabem que eu sou uma pessoa sentimental e esta festa foi a mais especial. Eles recriaram todos os meus aniversários especiais ao longo da minha vida, recordando todos os nossos vídeos antigos.

"Eles recriaram a festa, os mesmos balões, o mesmo bolo, tudo! O meu pai gravou e documentou as nossas vidas inteiras, então eles mostraram cada um dos vídeos dos meus aniversário numa grande tela atrás da festa. Entrei na sala que começou com a minha primeira festa de aniversário com os mesmos póneis e o mesmo bolo, e o meu pai a desejar-me um feliz aniversário", relatou.

"As minhas irmãs fizeram exatamente a mesma dança que fizeram para mim quando fiz dez anos. Depois chegamos à minha festa dos 16 anos e tinha exatamente o mesmo carro que estava à minha espera, exatamente com os mesmos balões com o mesmo bolo. Ao fim de algum tempo, as cortinas abriram-se e as eram as minhas irmãs a recriarem as meninas da boate Tao, onde passei todas as festas de aniversário dos meus 30", contou, destacando alguns dos episódios mais marcantes.

"Cada detalhe foi tão especial e eu sou eternamente grata à minha família por se ter dedicado a fazer isto para comemorar os meus 40 anos. Mal posso esperar para partilhar com vocês, em breve, muito mais fotos e vídeo do aniversário. Agradeço a todos e a cada um de vocês que me desejaram um feliz aniversário", disse ainda.

Leia Também: A mensagem romântica de Kanye West no aniversário de Kim Kardashian