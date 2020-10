Kim Kardashian revelou que o marido, Kanye West, a surpreendeu com um presente único no 40.º aniversário. O rapper ofereceu à companheira um holograma do falecido pai, Robert Kardashian.

"No meu aniversário, o Kanye deu-me o presente mais atencioso de sempre. Uma surpresa especial do céu. Um holograma do meu pai. É tão realista! Vimos várias vezes, cheios de emoção", escreveu no Twitter, esta quinta-feira.

No vídeo que mostra o holograma do pai, ouve-se: "Tens 40 anos, estás tão crescida. Estás linda, assim como quando eras uma menina. Estou a olhar por ti, pelas tuas irmãs, pelo teu irmão e pelas crianças todos os dias. Às vezes dou-te dicas de que estou por perto".

Mas não fica por aqui e é ainda possível ouvir a música que tocava no carro quando Robert levava Kim à escola, 'Who Put the Bomp', de Barry Mann.

"Tenho tanto orgulho da mulher em que te tornaste, Kimberly. E tudo o que tu conquistaste: todo o teu trabalho, os negócios são incríveis. Mas o mais impressionante é a tua determinação em tornaste advogada e continuares o meu legado. É uma caminhada longa e difícil, mas estou contigo em todos os passos", continua.

"Casaste com o homem mais, mais, mais, mais, mais, mais genial do mundo", acrescenta. "Continua a fazer o que estás a fazer, Kimberly, és uma linda alma. Tenho muito orgulho em ti e estou sempre contigo", destaca ainda.

As reações a tal partilha não tardaram a chegar. Se uns apenas destacaram o gesto amoroso de Kanye, muitos outros internautas não conseguiram ficar indiferente à citação de que o rapper é "o homem mais genial do mundo". "Achei fofo no início, mas assim que ouvi Rob dizer 'mais, mais, mais, mais, mais, mais génio', referindo-se a Kanye West, eu sabia que ele escreveu o guião e agora estou assustado", comentou um seguidor.

Uma citação que foi muito comentada. Veja alguns dos muitos tweets:

