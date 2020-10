Khloé Kardashian comentou a mais recente polémica da família, desta vez relacionada com as comemorações do 40º aniversário da irmã, Kim Kardashian. Conforme a própria revelou nas redes sociais, para celebrar a data decidiu Kim levar um conjunto de amigos para uma ilha privada. Ao todo, estavam entre 20 a 25 pessoas.

"Este ano é frustrante, eu entendo. Mas também eram 40 anos e isto era algo que ela queria muito. Estar lá, com todos os cuidados que tomamos e a forma como todos estavam gratos pelo lado turístico, houve muita gente a dizer que era a primeira saída que tinham em meses", revelou.

"Fizemos da forma mais segura possível. Foi uma linda experiência e não quero que nada se sobreponha a isso", completou.

Leia Também: Está preparado? Veja o 'exército' de flores que Kim Kardashian recebeu