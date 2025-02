Mindy Weiss, organizadora de eventos, sobretudo festas de estrelas, esteve no podcast 'Khloé in Wonder Land', de Khloé Kardashian, na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e falou de Rob Kardashian.

"O Rob, eu só o vejo nas festas da Dream", partilhou Mindy Weiss, referindo-se à filha que o irmão de Kim Kardashian divide com a 'ex' Blac Chyna.

"Mas deixa-me contar-te. Quando ele aparece, vai ter com cada funcionário e agradece. 'Obrigado por estar aqui, obrigado por fazeres isto'. Que honra", destacou.

"Obviamente que ele confia muito em mim, mas tem uma opinião", acrescentou Khloé, que é quem assume o controlo das comemorações do irmão mais novo. "Como se ele me dissesse que o tema é futebol ou isto, ou aquilo, e ficasse 'ok'. Ele sabe que eu e tu vamos fazer isso acontecer. Mas ele é sempre muito grato", explicou.

"Ele é de abraços. Eu abraço-o sempre", comentou ainda Mindy Weiss.

