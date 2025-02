Khloé Kardashian revelou que teve um namorado que, por diversas ocasiões, terá molhado a cama onde dormiam com... urina.

"Estava a namorar com uma pessoa, já não me lembro se já tínhamos intimidade nessa altura ou não, acho que sim", revelou no mais recente episódio do seu podcast, 'Khloé in Wonder Land'.

"E ele dormia em minha casa e molhava a cama. Simplesmente, molhava a cama. E eu pensava, 'ok, isto é estranho, obviamente'. Porque somos adultos", acrescentou, em conversa com as amigas Olivia Pierson e Natalie Halcro.

"Ele nunca falou do assunto. Nunca falámos sobre isso. E eu pensava, 'ok, se calhar isto não aconteceu porque nunca falámos sobre isso'."