Scott Disick marcou presença no episódio de estreia do podcast 'Khloé in Wonder Land', e esclareceu os rumores que andavam a circular por aí, referindo que o socialite se tinha envolvido com Khloé Kardashian, irmã da sua 'ex', Kourtney, e inclusivamente engravidado a influencer.

Depois de contar como os seus falecidos pais, Jeffrey Disick e Bonnie Disick, lhe costumavam ligar para dissipar os rumores das revistas, Scott lembrou: "Todos os dias, eles diziam: 'Engravidaste a Khloé?'. E eu brincava: 'Sim, pai, eu engravidei a Khloé'.

E antes que o seu sarcasmo pudesse ser mal interpretado, Khloé rapidamente interrompeu: "Tu nunca me engravidaste".

Ainda assim, Scott, que namorou com Kourtney durante quase 10 anos antes de se separarem em 2015, explicou que os escândalos de traição entre as irmãs Kardashian mais velhas - que também incluem Kim Kardashian - eram comuns no final dos anos 2000.

"Todas as semanas eu engravidava uma irmã diferente", brincou sobre os rumores da imprensa cor-de-rosa. "Onde estão as crianças, então?"

Khloé Kardashian revelou ainda na abertura do programa que Scott Disick foi "a pessoa mais pedida" pelos fãs para estrear o primeiro episódio do podcast.

