Kim Kardashian fez uma viagem com a mãe, Kris Jenner, e a irmã Khloé até ao Parque Nacional de Joshua Tree, na Califórnia, durante o episódio de 'The Kardashians'.

Enquanto estavam em viagem, e durante uma chamada com a irmã Kourtney, Khloé diz-lhe que ela deveria aparecer mais, mas a celebridade respondeu que está ocupada a amamentar o filho mais novo, Rocky, de 17 meses.

Por sua vez, num confessionário, Kim diz que a irmã Kourtney "usará essa desculpa do bebé até a criança ter 10 anos".

De recordar que Kourtney deu as boas-vindas ao filho Rocky com o marido Travis Barker em novembro de 2023. A celebridade é ainda mãe de Mason, Penelope e Reign, fruto da relação terminada com Scott Disick.

