Um dos filhos de Kourtney Kardashian e Scott Disick, Reign, de nove anos, ficou em destaque na festa de Halloween da família. Isto porque o menino surgiu com um novo visual, pormenor que foi logo destacado pela imprensa internacional.

O menino posou para a tia Khloé Kardashian, que publicou um vídeo de Reign no Snapchat no dia 21 de outubro. Imagens que foram destacadas pelo E! News.

De recordar que além de Reign, Kourtney Kardashian e o 'ex'Scott Disick são também pais de Mason Disick, de 14 anos, e Penelope Disick, de 11. A celebridade é ainda mãe de Rocky Thirteen, que nasceu em novembro do ano passado, e é fruto do casamento com Travis Barker.

Segundo o E! News, na festa do clã Kardashian estavam ainda os pequenos True Thompson, de seis anos, Dream Kardashian, de sete, Chicago West, de seis, Psalm West, de cinco.

