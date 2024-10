Kim Kardashian celebrou 44 anos no dia 21 de outubro, segunda-feira.

Nesse dia, os seus familiares e amigos fizeram várias publicações nas redes sociais a parabenizar a empresária e modelo.

Também Kim publicou, no dia 21, o seu outfit de aniversário - um corpete branco e um casaco comprido da mesma cor.

Entretanto, esta terça-feira, 22 de outubro, a modelo partilhou um conjunto de fotografias do seu dia especial, afirmando na legenda que a sua família havia preparado um jantar surpresa para si.

"Parabéns para mim. Adoro quando as minhas vidas me surpreendem com um jantar fofo para celebrar", pode ler-se na publicação.

Ora veja.