Jesse Tyler Ferguson celebrou 49 voltas ao sol na terça-feira, 22 de outubro.

O ator, que protagonizou a icónica personagem de Mitchell Pritchett na série 'Modern Family', gravou "um episódio especial de aniversário" no seu podcast ' Dinner’s On Me'.

"É o meu aniversário! No meu episódio super especial de aniversário do 'Dinner’s On Me', o médium Tyler Henry junta-se ao programa. Enquanto comemos saladas, Tyler fala-me da altura em que descobriu a sua capacidade para falar com os falecidos, da sua primeira cliente famosa (psst, é a Sarah Paulson) e do seu novo espetáculo ao vivo na Netflix", escreveu o ator na legenda.

Mais tarde, começaram a surgir as publicações de celebração, incluindo algumas das coprotagonistas de 'Modern Family', tal como Sofia Vergara - que interpretou Gloria Delgado - e Julie Bowen - que interpretou a irmã de Jesse na série, Claire Dunphy.

"Feliz aniversário, Jesse Tyler! Amo-te", escreveu Vergara para acompanhar duas fotografias em que ambos estão claramente animados.

"Feliz aniversário ao meu irmão falso favorito! Amo-te sempre!", legendou Bowen, publicando uma fotografia dos dois nas gravações da série.

