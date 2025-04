O filho mais novo de Kourtney Kardashian, Reign Disick, de dez anos, esteve presente num direto do namorado da sua meia-irmã Alabama Barker, Scooter Jackson. E foi neste momento que o jovem acabou por abordar as teorias de conspiração de que é filho de Justin Bieber.

"Não, não é. Juro, o Justin Bieber não é meu pai. Scotty... Scotty... Scotty é o meu pai", afirmou Reign.

"Não sei quantos anos a minha mãe tinha, mas acho que o Justin Bieber tinha 16 anos quando eu nasci. Não acho que a minha mãe iria fazer isso", comentou ainda.

De recordar que além de Reign, Kourtney Kardashian e o 'ex' Scott Disick são também pais de Penelope e Mason. A celebridade é ainda mãe do pequeno Rocky, fruto do atual casamento com Travis Barker (que é pai de Alabama).

