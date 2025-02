Esta quinta-feira, 27 de fevereiro, Kourtney Kardashian juntou-se aos manifestantes que percorreram as ruas da cidade de Calabasas em protesto contra os destroços dos incêndios que assolaram Los Angeles em janeiro e que agora estão a ser despejados no aterro sanitário de Calabasas.

O protesto contou com milhares de pessoas que seguravam cartazes com as frases: "Protejam a nossa saúde, protejam o nosso espaço - encontre um lugar melhor e mais seguro!"

Os manifestantes também gritaram: "Calabasas, ouve-nos, não deixaremos os nossos filhos morrerem". Uma pessoa foi presa durante o protesto.

Kourtney Kardashian partilhou nas redes sociais algumas imagens do protesto, nas quais a própria surge com cartazes.

"Fui hoje protestar com os meus incríveis amigos e colegas residentes de Calabasas que querem manter a cidade o lugar mais especial para viver. Não é um lugar onde cinzas tóxicas e prejudiciais devem ser despejadas mesmo ao lado de escolas e parques, o que pode afetar a saúde, a fertilidade das nossas crianças e muito mais", começou por escrever na publicação.

"Calabasas sempre se preocupou com o meio ambiente, com a saúde e com a felicidade dos seus cidadãos. Implementou regras como não fumar, proibição de sacos plásticos, proibição de palhinhas de plástico. É ilegal deitar fora baterias, que despejem amianto prejudicial ou qualquer outra coisa no nosso aterro de Calabasas", prosseguiu.

"Parece tão alucinante que os nossos funcionários governamentais decidam ativamente colocar materiais perigosos e severamente doentios no coração de uma comunidade saudável e próspera, que se esforça para ser pensativa e proativa".

Esta manifestação é consequência de uma decisão do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, que aprovou, por unanimidade, o envio dos resíduos dos incêndios para o referido aterro sanitário.

