Kourtney Kardashian e Travis Barker continuam a manter a identidade do filho fora da esfera pública.

Porém, não são raras as partilhas do bebé Rocky, apesar de nunca mostrarem o seu rosto.

Foi o que Kourtney fez na sua mais recente publicação partilhada no Instagram.

Com um emoji de um carta com um coração na legenda, a empresária partilhou vários momentos especiais das últimas semanas, entre eles um passeio com o marido e o filho na praia.

Ora veja.

© Instagram/Kourtney Kardashian

