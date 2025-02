Kim Kardashian lembrou o momento de pânico que viveu a seguir à Met Gala do ano passado, tudo por causa do quão apertado era o vestido que levou.

No episódio de 'Kardashians', transmitido esta quinta-feira, 13 de fevereiro, a empresária relembra toda a preparação e a cerimónia.

Para a ocasião, Kim usou um vestido de John Galliano. Mas foi o corpete, que lhe concedia uma cintura inacreditavelmente fina, que deixou todos a falar.

No início do episódio, é possível ver a empresária a preparar-se. "Não estou tão desconfortável como possa parecer", ouve-se dizer, citada pela People.

Porém, foi depois do evento que tudo piorou. Já na limusine, a sua amiga LaLa Anthony não estava a conseguir tirar o espartilho e Kim começou a entrar em pânico.

"Vou vomitar. Sou claustrofóbica. Nunca me senti assim, sinto que não consigo respirar."

Já no hotel, e sem o vestido, é possível ver as costas de Kim roxas e com marcas visíveis da peça de roupa. Porém, quando questionada posteriormente se valeu a pena, responde: "Absolutamente."

