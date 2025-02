Esta sexta-feira, 14 de fevereiro, Kim Kardashian publicou uma fotografia sua bem antiga, neste caso, de 1994.

A empresária mostrou-se de biquini com apenas 13 anos. O cabelo curto faz lembrar com o look que a empresária tem adotado nos últimos tempos.

O biquini, que exibe as curvas de Kim, destaca-se pelo tom vermelho e pelas bolinhas brancas. Mas uma coisa é certa: a sensualidade sempre fez parte da criadora da 'SKIMS'.

Ora veja a partilha.

Leia Também: Bianca Censori ou Kim Kardashian? A bizarra sessão fotográfica

Leia Também: "Não conseguia respirar". Kim Kardashian lembra vestido da Met Gala